Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Çok çok fevkinde bir artış yapacağız

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin olarak," Asgari ücrette, bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız. Halkımızı ezdirmeyeceğiz, kısa zamanda açıklayacağız." dedi.

Merkez Bankasının döviz kurlarına müdahalesi hakkındaki soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan," Merkez Bankası'nın yasasında var. Böyle müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" diye yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Uzman ve pratisyen hekimlere) 5 bin, 2 bin 500 lira; bu tür zamlar geliyor." diyerek müjdeyi verdi.

Detaylar gelecek...