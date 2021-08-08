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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin flaş açıklama

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir'de meydana gelen katliam gibi kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Erdoğan bu hadiselerle ilgili soruşturmaların titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürüldüğünü ve bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğini ifade etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, bugün Balıkesir'de meydana gelen kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin flaş açıklama

{TITLE_STRIP}Balıkesir'de trafik kazası! Otobüs takla attı: Ölü ve yaralılar var!

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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