Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Balıkesir'deki kazaya ilişkin flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Balıkesir'de meydana gelen kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Balıkesir’deki trafik kazası başta olmak üzere ülkemizde son günlerde meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Devletimiz, yüreğimizi yakan bu hadiselerle ilgili soruşturmalarını titizlikle ve tüm boyutlarıyla sürdürmektedir. Cumhurbaşkanı olarak bu süreçlerin yakından takipçisi olmaya devam edeceğim."

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