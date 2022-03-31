Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çalışanları heyecanlandıran asgari ücret açıklaması!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan programında gazetecilerle bir araya gelip, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Ukrayna ve Rusya krizinden, gündeme dair önemli başlıkların detaylı açıklamasını gazeteciler ve kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanların gündeminde olan asgari ücret meselesine de değinmeyi ihmal etmedi.

"VAKTİ ARALIKTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin kendisine yönelttiği "Vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği vurgusunu sık sık yapıyorsunuz. Asgari Ücret de kastedilerek temmuz ayında ücretlerde, maaşlarda bir artış yapılacağı konuşuluyor. Temmuzda asgari ücrete ikinci bir zam gündemde mi? Bir yandan da emekliler bayram ikramiyesini merak ediyorlar. Bir bayram müjdeniz olacak mı?" sorusuna, asgari ücretin şuan konuşulmasını doğru bulmadığını, asıl konuşulacak zamanın Aralık ayı olduğunu belirterek, "Ben vatandaşıma onu aldatacak, yani yapmayacağımız veya yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam. Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız.

Durum bu. Fevkalade bir durum olup olmadığı noktası orada yine tartışılır. Yani eğer asgari ücret vatandaşımı hakikaten enflasyona ezdiriyorsa, o görüşmelerde belirleme de ona göre yapılır. Olağanüstü bir gelişme olduğu zaman biz bunlara da kapalı değiliz.

Başta bakanım olmak üzere sendikacılarla zaten sürekli irtibat halindeler, görüşüyorlar. Böyle bir şey var mı yok mu onu biz de görüyoruz zaten. Biliyorsunuz daha yeni asgari ücrette görülmemiş bir zam yapmak suretiyle asgari ücreti farklı bir noktaya çektik. Bir diğer adımda da yine emeklilerle ilgili artışları yaptık. Bundan sonra da vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasıyla, gündeme gelen asgari ücrete zam konusuna kapıları tamamen kapatmak, yerine aralık bıraktı.