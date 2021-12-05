Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Demokrasi Konuşmaları' programında flaş açıklama: Onlar kaçacak, biz kovalayacağız

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te "Demokrasi Konuşmaları" programında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Tillo'ya kalbi selam sayılarımı gönderiyorum. Bugün malum Güldal Akşit kardeşimizi hakka uğurladık. Cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Partimizin kurucu üyeleri arasında yer aldı. 2 dönem milletvekilliği yaptı. Son zamanlarda benim danışmanlarımdan bir tanesiydi. Babası da ülkemizin önemli diplomatlarından bir tanesiydi. Son dönemde bu hastalık Güldal hanımefendiyi de vurdu. Bizleri de İnşallah sevgili habibine komşu olanlardan nesil eylesin.

Malum bir mağarada bu teröristler sıkıştırıldı. 7 tane orada halledildi. Artı 2 terörist daha halledildi. Sayı 9 oldu. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Er ya da geç bunları kazımadan kökünü kurutmadan bize durmak yok. Milletim de bunların kitabını herhalde güdecektir.

ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA 'HELALLEŞME' TEPKİSİ

Helalleşme diye ortaya atılanların önce buraya gelip kardeşlerimizden helallik alması lazım. Bu kardeşiniz Siirt'in damadı ya. Ve tabii evlendiğim dönemlerdeki tanıdığım Siirt bugün ne yazık ki yok. Çoğu göç ettiler. Terör sebebiyle. Buradan topraklarını terk ederek, İstanbul, İzmir Ankara'ya göç ettiler. 1960 darbesinden 1980 darbesine, 15 Temmuz darbesine utanç galerisinden geçerek geldiğimiz bu yer hepimiz için çok önemlidir. Nice kavimlerin nice inançların, kültürlerin gelip geçtiği bu topraklar, güç kavgalarının merkezi olmuştur. Ülkemize musallat edilen ve 40 yıldır kendi insanımızın kanını döken bölücü örgütün ayakta tutulmaya çalışıldığını iyi biliyoruz. Hollanda'da 15 tane PKK'lıyı apar topar topladılar, bedelini ödediler. Bunlara dünyada barınacakları yer kalmayacak. Yeter ki biz dik duralım. Türkiye'nin demokraside hak ve özgürlükler geldiği noktayı yok sayıp, bizi yeniden iç bataklıklara itmeye çalışanlara yüz vermiyoruz. Irak'ta Suriye'de ve birçok yerde sergilenen oyun bizde de denenmek istendi."

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