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  3. Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik ve doğalgaz faturası açıklaması: Her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik ve doğalgaz faturası açıklaması: Her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını sürecini rahat atlattığını eşi Emine Erdoğan'ın ise salgını henüz atlatamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde olan elektrik ve doğal gaz faturaları için," Muhalefetin elektrik ve doğalgaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkartmak gerekiyor. Vatandaşlarımıza her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz." dedi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan elektrik ve doğalgaz faturası açıklaması: Her türlü indirimi yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgını karantinasını tamamlamasının ardından cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan salgın süreci, eşi Emine Erdoğan'ın sağlık durumu, dünyadaki gelişmeler ve vatandaşların gündeminde olan elektrik ve doğalgaz faturaları için açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu süreci çok çok rahat atlattım, aşının katkısı elbette oldu. Tabii ki bunda aşının faydası muhakkak oldu. Ben 2 Sinovac, 3 de Biontech oldum. Bu aşıların tesiriyle de hamdolsun rahat bir şekilde ve kısa zamanda bunu geçirmiş oldum. 4-5 gün içinde aslında biz negatife döndük. BAE'ye bir seyahatim olacak. Bu süreç içinde de ne yorgunluk, ne bitkinlik gibi bir şey olmadı. Evimde de çalışmalarımı aynı şekilde yürüttüm. İstanbul'da Ankara'yla sürekli irtibatı sürdürdük.

Cumartesi günü Zonguldak'taki Teoman Dural Kavşağı'nın ve tünellerinin açılışına buradan katıldım. Muhteşem eser meydana geldi, adına yakışır oldu. Teoman hocamız bambaşka bir isimdi. Mekanı cennet olsun inşallah. İlk defa Zonguldakımıza böyle bir eser kazandırmış olmanın bahtiyarlığı içindeyiz. 

EMİNE ERDOĞAN'IN DURUMU

Emine Hanım benden bir gün sonra başladı ama henüz eşim atlatamadı. Şu anda da tüm tedbirleri devam ediyor. Rahatsızlığını dua ediyorum ki pazartesi gününe kadar atlatır, çünkü yolculuğa beraber çıkmamız gerekiyor. O beni bırakmaz.

Sürekli Ankara'dan gelen notlar var, o notları inceliyorum. Şu anda Rusya-Ukrayna krizi var. Bununla ilgili attığımız adımlar var. Görüşmeleri de yürütmüş olduk, Libya'da malum gelişmeler var. Orayı takip ediyoruz. Azerbaycan'la ilgili gelişmeler olumlu istikamette, onlar bizi mutlu ediyor. Dünyadan kopuk bir siyaset ve liderlik olmaz. Dünyayı da yakından takip ediyoruz. 

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ FATURALARI 

Muhalefetin özellikle elektrik ve doğal gaz konusunda spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Televizyonlara baktığınız zaman batıda şu an elektrik, doğal gaz fiyatları nerelerde... Biz şu anda vatandaşlarımızı çok daha rahatlatabilmek için her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz. Biz vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Dünya liderleri aynı şekilde, onlarla da bir kısmına döndüm, bir kısmına da dönmeye devam edeceğiz.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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