Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin 'sistem Hazine'ye yük getirecek' eleştirisine ilişki flaş açıklama

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel bir televizyon kanalında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ana muhalefetin bugüne dek gerçekçi yaklaşımları olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye ilişkin yalan söylemeye devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Haber canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ana muhalefetin, yavrularının gerçekçi yaklaşımları olmadı bugüne dek. Bundan sonra da olmaz. Bu ara birçok yalanlar, dolanlar aldı başını gidiyor. Bay Kemal Ekonomi alanında yalanlara, halkımızı aldatmaya devam ediyor. Çünkü ekonomiden hiç anlamaz. Ülkemizde tasarruf kompozisyonunun makroekonomik politikalarla uyumlu olması için TL finansal enstrümanlarının özendirilmesi önem arz ediyor. Geliştirilen bu araç da vatandaşımızın kur oynaklığından kaynaklı mağduriyetini gideriyor. Vatandaş şu anda 2 garantiye sahip: 1) TCMB 2) Hazine. Yani vatandaşın kaybı olmayacak. Biz TL mevduat vadesinin de uzatılmasına katkı sağlıyoruz."