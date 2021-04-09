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  3. SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Philip için baş sağlığı diledi

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Philip için baş sağlığı diledi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum"

SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prens Philip için baş sağlığı diledi

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum"

Edinburgh Dükü Prens Philip bugün 99 yaşında hayatını kaybetti. Dünya basınına konu olan ölümün ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter üzerinden üzüntüsünü dile getiri. Söz konusu paylaşımda Erdoğan, "Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatı üzerine ülkem ve Türk milleti adına en derin taziyelerimi iletiyorum. Kraliyet Ailesi'nin ve Birleşik Krallık halkının üzüntüsünü paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Prens Philip için baş sağlığı diledi

 

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