Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Biden ile görüşmesi sona erdi! Tam 45 dakika sürdü!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme 18:20'de başladı, 19.05'te sona erdi. Görüşmede Ukrayna konusunun ele alındığı öğrenilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayisindeki yaptırımlara da dikkat çektiği ifade edildi.

TÜRKİYE ABD İLİŞKİLERİ ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dahil bölgesel gelişmeler ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında siyasi çözüm sağlanması gayretlerini devam ettirdiklerini belirterek, krizin daha da derinleşme ihtimaline karşı Türkiye'nin her iki tarafla konuşabilmesinin ve çözüm arayışında kolaylaştırıcı konumunda bulunmasının önemli olduğunun altını çizdi.

DİPLOMASİ ZAFERİ VURGUSU

Türkiye'nin açtığı güven kanalı sayesinde Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün Antalya'da doğrudan karşılıklı konuşma imkanı bulmalarının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının düzenlenmesinin bile bizatihi bir diplomasi zaferi olduğunu vurguladı.



YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİ

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 yeni uçak alımı ve mevcut F-16'ların modernizasyonunu içeren talebinin en kısa sürede neticeye ulaştırılmasını beklediğini ifade ederek, savunma sanayii alanında Türkiye'ye yönelik tüm haksız yaptırımların kaldırılmasının zamanının da çoktan geldiğini dile getirdi.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın dünya gündemindeki en önemli bölgesel ve küresel meselelerin serbest bir platformda çözüm odaklı tartışılacağı Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak. Temaslarını diğer günlerde de sürdürecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mart Pazar günü İstanbul'da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ve 14 Mart Pazartesi günü Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak Almanya Başbakanı Olaf Scholzî konuk edecek.