Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru açıkladı! Koronayı atlattı! "Testleri negatif"
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sonuçları çıktı. Prof. Dr. Topaloğlu'nun açıklamasına göre testleri negatif.
Son dakika... Prof. Dr. Topaloğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 2 gündür yaptırdığı 2 testin de negatif çıktığını açıkladı...
Prof. Dr. Serkan Topaloğlu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı.” müjdesini verirken Erdoğan'ın yarın rutin programına döneceğini düşündüğünü de belirtti.
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