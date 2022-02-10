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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru açıkladı! Koronayı atlattı! "Testleri negatif"

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın test sonuçları çıktı. Prof. Dr. Topaloğlu'nun açıklamasına göre testleri negatif.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru açıkladı! Koronayı atlattı! "Testleri negatif"

Son dakika... Prof. Dr. Topaloğlu geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 2 gündür yaptırdığı 2 testin de negatif çıktığını açıkladı...

Prof. Dr. Serkan Topaloğlu: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı.” müjdesini verirken Erdoğan'ın yarın rutin programına döneceğini düşündüğünü de belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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