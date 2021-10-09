Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Yaklaşık 2,5 senenin ardından siz Adanalı kardeşlerimle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bugün yine kabına sığmayan bir Adana var. Her birinize şükranlarımı sunuyorum. Adana kalkınsın diye çalışmalar yaptık. Bu kapsamda son 19 yılda Adana'ya toplam 50 milyar TL'lik yatırım yaptık. . Gençlik ve spordan sosyal yardımlara kadar her anlamda Adana'nın yanında olduk. Bugün de Adana'nın simge ve nişanesi olan birçok yatırımı devreye almanın onurunu yaşıyoruz.

Bu yatırım Türk ekonomisine olan güvenin yanı sıra muhalefetin algı operasyonlarının işe yaramadığının göstergesidir. CHP'nin başını çektiği yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye'yi tercih etmeye devam ediyor. Bu yatırımlar muhalefetin yalan üzerine kurduğu propagadansının işe yaramadığının ispatıdır. Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldığı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımları hiç kesmedi. Bay Kemal, kıskanma; çalış seninde olur. Turizmde de farklı bir ivme yakaladık.

"MUHALEFET KENDİNİ GÜNCELLEMEYİ BAŞARAMADI"

AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu başarılardan gurur duyuyoruz. 20 yılın muhasebesini yaptığımızda sadece bir konuda başarısız kaldığımızı görüyoruz. Ülkedeki dönüşümden muhalefetin nasiplenmesini sağlayamadık. Ne yazık ki muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. CHP'nin başını çektiğini muhalefet hala korkular, kirliler üzerine siyaset yapmayı tercih etti, bir türlü kendini kurtaramadı. Muhalefetin nasıl derin bir siyasi bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük.

Ülkemizin en çok gaf yapanı Kılıçdaroğlu burada da zirveyi kimseye bırakmadı. Milletimize sahra hastanesi diye pazarladığı yerin koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı millet canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Utanmadı, hicap duymadı. Hiçbir şey olmamış gibi yalan ve iftiralarına devam etti. CHP'nin her elini attığı her işte çuvallamasının tek sebebi kendilerine emanet edilecek 3 koyunu güdemeyecek kadar beceriksiz olması. CHP takoz siyasetinin kurumsallaşmış, ete kemiğe bürünmüş halidir. Allah, milletimizi CHP zihniyetinin eline düşürmesin diyorum.

"CHP GENEL BAŞKANI UMUT TACİRLİĞİ YAPTIĞI İÇİN UTANDI MI?"

CHP Genel Başkanı, millet kendi canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Kılıçdaroğlu'nun israf dediği şehir hastaneleri salgın döneminde milletimize şifa oldu. Muhalefetin eleştirdiği bu sağlık yatırımları tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştürüldü.

Öyle konularla geldiler ki; kendilerini rezil ettiler. Partimizin üye sayısı 11,5 milyona yaklaşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Diğer tüm partileri toplayın böyle bir üye kaydı yok. Onlar nal topluyor.

Bize tevazu yakışır. Gurur ve kibir asla. Tüm vatandaşlarımıza kapımız ardına kadar açıktır, buyursunlar gelsinler.