Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ekonomi mesajı!
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis'te yaptığı açıklamada kur dalgalanmalarının Türkiye'nin kaderi olamayacağını vurgulayarak kapsayıcı bütçe politikalarını sürdüreceklerini ifade etti.
Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay; ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedefini sürdürdüklerini belirterek terörde gösterilen başarı gibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gösterilen başarı gibi; ekonomi üzerindeki bu manipülatif etkileri de silip atacaklarını ifade etti.
KAPSAYICI BÜTÇE POLİTİKASI DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır."
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