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Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ekonomi mesajı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Meclis'te yaptığı açıklamada kur dalgalanmalarının Türkiye'nin kaderi olamayacağını vurgulayarak kapsayıcı bütçe politikalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ekonomi mesajı!

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı yardımcısı  Fuat Oktay; ekonomide, istihdamda, üretimde ihracatta büyüme odaklı tüm alanlarda kalıcı olma hedefini sürdürdüklerini belirterek terörde gösterilen başarı gibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında gösterilen başarı gibi; ekonomi üzerindeki bu manipülatif etkileri de silip atacaklarını ifade etti.

KAPSAYICI BÜTÇE POLİTİKASI DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kapsayıcı bütçe politikalarımızı sürdüreceğiz. Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır." 

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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