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  3. Son dakika | Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:49'da Muğla (Datça) açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 22:49'da Muğla (Datça) açıklarında 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin 7.08 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. 

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 22.49'da meydana gelen depremin merkez üssü Oniki Adalar (Akdeniz) olarak belirtilirken büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Deprem 10.7 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın paylaşımı:

Son dakika | Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımı:

Son dakika | Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

Son dakika | Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Berkem Temizel
Gece Editörü
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