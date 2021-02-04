Son dakika... Dava sonuçlandı! Kılıçardoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak tarihinde partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, "Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çekenlere dünyanın her tarafında vatan haini denir, aynen söylüyorum. Cesaret edip dava bile açamıyor. Demiş ki 'Efendim Kılıçdaroğlu hakkında tazminat davaları açtım, hepsini kazandım.' Ben senin nasıl kazandığını bilmez miyim? Man adasını da ben kazandım, ne diyeceksin şimdi? Demek ki götürdüğün paralar doğru" ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.

KARAR VERİLDİ

Akabinde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar vererek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.