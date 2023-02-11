Son dakika: Deniz Baykal öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Deniz Baykal'ın biyografisi ve son hali...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı 84 yaşındaki Deniz Baykal uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal Deniz Baykal öldü mü? Kaç yaşında, neden öldü? İşte Deniz Baykal'ın biyografisi ve son hali...

DENİZ BAYKAL'IN BİYOGRAFİSİ

Deniz Baykal 20 Temmuz 1938 tarihinde Antalya'da doğdu. Babası Hüseyin Hilmi Bey, annesi ise Feride Hanım'dır. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulundan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasi Bilgiler Fakültesi'nde 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl Rockefeller Foundation bursu ile ABD'de kaldı ve Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü.

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Siyasetle 1960'lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılmakla tanışan Baykal, CHP 'nin 1965 genel seçimlerinde yenilgisini analiz ettiği ve daha sonra doçentlik tezine dayanak olacak olan raporla CHP yönetiminin dikkatini çekti. İlk defa 1973 Türkiye genel seçimlerinde meclise giren Baykal, 37. Hükümet’te Maliye Bakanı, 14 Ekim 1973'te yapılan genel seçimlerinde 185 milletvekili kazanarak birinci olan CHP'den Antalya milletvekili seçildi. 5 Haziran 1977'de yeniden Antalya milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 1978'de kurulan 3. Ecevit Hükümetinde ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı. 12 Eylül Darbesi’den sonra Cumhuriyet Halk Partisi kapatılınca 1987 yılında Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP)’den milletvekili olarak seçildi.

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Baykal’ın genel başkanlığını yaptığı CHP, Tansu Çiller’in genel başkanlığını yaptığı Doğru Yol Partisi ile 1995 Türkiye genel seçimlerinin ardından koalisyon hükümeti kurdu. 1995–1996 yılları arasında Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. 1999 Türkiye genel seçimlerinde partisi CHP yüzde 10’luk seçim barajını geçemeyince istifa etti. Eylül 2000 tarihinde tekrar CHP genel başkanı seçildi ve 2002 Türkiye genel seçimlerinde partisi ana muhalefet oldu. 2010 yılında genel başkanlıktan istifa etti.

DENİZ BAYKAL ÖLDÜ MÜ? DENİZ BAYKAL KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

84 yaşında vefat eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, açıklama yaptı.

Aslı Baykal, “Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya’da defnetmeyi planlıyoruz” bilgisini verdi.

Taziyeleri Ankara’daki evlerinde öğleden sonra kabul edeceklerini ifade eden Aslı Baykal, “Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

DENİZ BAYKAL NEDEN ÖLDÜ?

16 Ekim 2017’de beynindeki ana damarın tıkalı olması nedeniyle Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 24 Haziran 2018 seçiminde Antalya milletvekili olarak seçilen Baykal, sağlık sorunları nedeniyle ancak 21 Şubat 2019’da Meclis’te yemin edebildi.

Deniz Baykal 11 Şubat 2023 tarihinde hayatını kaybetti.