Son dakika | Muğla Marmaris'teki yangına müdahale edecekti! Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının söndürülmesine destek vermek için giden yangın söndürme helikopteri düştü. İçişleri Bakanlığının açıklamasına gör olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat ise yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Son dakika | Muğla Marmaris'teki yangına müdahale edecekti! Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Alınan bilgilere göre Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının söndürülmesine destek vermek için Kastamonu'ndan kalkarak bölgeye giden yangın söndürme helikopteri bilinmeyen bir nedenle Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son dakika | Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar var

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON DURUMU AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı."

Son dakika | Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar var

DENİZLİ VALİSİ ATİK'TEN AÇIKLAMA

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, olaya ilişkin ilk açıklamasında, "Çardak ilçesi yakınlarında bir yangın söndürme helikopteri düştü." demişti.

Son dakika | Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar varSon dakika | Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar var

Son dakika | Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar varSon dakika | Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar var

0
0
0
11
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sivaslılara endişelendiren haberi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin verdi: "Ciddi manada su sıkıntısı ile karşı karşıyayız, kesintilere başlayacağız"
Sivaslılara endişelendiren haberi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin verdi: "Ciddi manada su sıkıntısı ile karşı karşıyayız, kesintilere başlayacağız"
Son dakika | Ciğerimiz yanıyor: Muğla Marmaris'te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Son dakika | Ciğerimiz yanıyor: Muğla Marmaris'te orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı!
Yunanistan tarafından Türk sularına itilen 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı!
Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 14 kişi gözaltında!
Şırnak’ta terör örgütü PKK/KCK'ya operasyon! 14 kişi gözaltında!
Son Haberler
Son dakika | İBB acı haberi duyurdu! Çekmeköy metro şantiyesinde kaza: 2 işçi hayatını kaybetti
Son dakika | İBB acı haberi duyurdu! Çekmeköy metro şantiyesinde kaza: 2 işçi hayatını kaybetti
TOKİ sosyal konut projesi peşinatı var mı? Peşinatı ne kadar? TOKİ ödemeleri ne zaman başlar?
TOKİ sosyal konut projesi peşinatı var mı? Peşinatı ne kadar? TOKİ ödemeleri ne zaman başlar?
Çok Okunanlar
Gediz İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı | Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
Gediz İzmir elektrik kesintisi 20 Eylül Salı | Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
AK Parti'nin çalışmaları meyvesini verdi! Kararsız seçmen geri geldi, oylar artış trendinde!
AK Parti'nin çalışmaları meyvesini verdi! Kararsız seçmen geri geldi, oylar artış trendinde!
Yorumlananlar