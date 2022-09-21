Son dakika | Muğla Marmaris'teki yangına müdahale edecekti! Denizli Çardak'ta yangın söndürme helikopteri düştü! Ölüler ve yaralılar var

Son dakika... Alınan bilgilere göre Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangının söndürülmesine destek vermek için Kastamonu'ndan kalkarak bölgeye giden yangın söndürme helikopteri bilinmeyen bir nedenle Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SON DURUMU AÇIKLADI
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı."
DENİZLİ VALİSİ ATİK'TEN AÇIKLAMA
Denizli Valisi Ali Fuat Atik, olaya ilişkin ilk açıklamasında, "Çardak ilçesi yakınlarında bir yangın söndürme helikopteri düştü." demişti.