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  3. Son dakika | Depremler üst üste geliyor! Bu kez de Akdeniz 4 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Son dakika | Depremler üst üste geliyor! Bu kez de Akdeniz 4 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika | Depremler üst üste geliyor! Bu kez de Akdeniz 4 büyüklüğündeki depremle sallandı!

Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de saat 18.25'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 18.58 km derinliğinde olduğu bildirildi.

 

 

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre ise depremin 4 büyüklüğünde Girit Adası açıklarında olduğu bildirildi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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