Son dakika | Depremler üst üste geliyor! Bu kez de Akdeniz 4 büyüklüğündeki depremle sallandı!
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika! AFAD'ın verilerine göre Akdeniz'de saat 18.25'te 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 18.58 km derinliğinde olduğu bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 22, 2022
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Akdeniz, 46.82 km.Dodecanese (Yunanistan), 185.88 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 22.03.2022, 18:25:27 TSİ
Enlem : 34.9831 N
Boylam : 27.2421 E
Derinlik : 18.58 km
Detay : https://t.co/sZwGTDaRsf@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre ise depremin 4 büyüklüğünde Girit Adası açıklarında olduğu bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 22, 2022
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) https://t.co/qaZLY9BKCF
22.03.2022, 18:25:22 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 9.6 km#Kandilli