Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS); ek tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''05 - 11 Kasım 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.'' denildi.

2020-DGS Ek Yerleştirme Sonuçları için Tıklayınız

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ''Değerli DGS adaylarımız,

5-11 Kasım tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder lisans eğitiminizde başarılar dilerim.'' ifadelerini kullandı.

KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 23-27 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

NASIL KAYIT YAPILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 21-25 Kasım 2020 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

2020-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

2020-DGS Ek Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar