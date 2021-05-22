Son dakika: Dışarı çıkarken dikkat! Meteoroloji'den sağanak yağış ve toz taşınımı uyarısı
Son dakika: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 22 Mayıs 2021 Pazar gününe ilişkin hava durumu tahminine göre hava sıcaklıklarının iç ve doğum kesimlerde önemli derecede azalacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'da ise sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Peki Hava durumu bugün nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?
Mayıs ayının ilk gününden bu yana etkili olan sıcak havalar son günlerde yerini sağanak yağışlara ve düşük hava sıcaklıklarına bıraktı. Bu kapsamda vatandaşlar da hava durumu hakkında bilgi sahibi olmak için Hava durumu bugün nasıl olacak? Bugün yağmur var mı? sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte 22 Mayıs 2021 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu...
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL OLACAK? BUGÜN YAĞMUR VAR MI? 22 MAYIS 2021 CUMARTESİ HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
İç kesimlerde hissedilir derecede (6-14 derece)olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde azalacağı, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, Çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI; Suriye kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri ile gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çorum ile öğle saatlerinden sonra Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Suriye kaynaklı toz taşınımının Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 28°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Suriye kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.
ADIYAMAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 32°C
Az bulutlu ve açık