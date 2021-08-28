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  3. SON DAKİKA| Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile telefonda Afganistan'ı görüştü

SON DAKİKA| Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile telefonda Afganistan'ı görüştü

SON DAKİKA| Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la Afganistan’daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptı.

SON DAKİKA| Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile telefonda Afganistan'ı görüştü

SON DAKİKA...Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la Afganistan’daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Afganistan’daki son gelişmeler ele alındı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile de bir telefon görüşmesi yaparak, Afganistan’daki son durumu ele aldı.

AFGANİSTAN’DA TALİBAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020’de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan’dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban’ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha’daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan’da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil’i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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