Son dakika | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması: "Endişelerimiz..."

Son dakika...Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuru hakkında konuşarak "İki ülkenin nasıl bir tavır sergileyeceğine bakacağız endişelerimiz karşılanmalı..." açıklamasında bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun o açıklamaları;

"Eğer bir müzakere olacaksa bizim gönderdiğimiz belgeler üzerinden olmalı. Top onların tarafında. Onlardan da yazılı şekilde cevap beklediğimizi hatırlatmak isteriz."

"BELGELER BEKLENTİLERİMİZDEN ÇOK UZAK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(NATO'ya üyelikleri konusu) İsveç ve Finlandiya'dan gelen belgeler beklentilerimizden çok uzak. İki ülkenin nasıl tavır segileyeceğine bakacağız" dedi.

Çavuşoğlu, "Yaptırımlarla bu işler çözülmez. Yaptırımların kaldırılması lazım. Birbirimizi iyi anlamamız lazım. Bize uygulanan ambargoların kaldırılması lazım" mesajını verdi.

SURİYE'YE OLASI HAREKAT PLANI

"(Münbiç ve Tel Rıfat) Terör tehdidine karşı gerekli tedbirleri almamız lazım. Mayın temizlemek uzun zaman alacak."

TAHIL KORİDORU

"Rusya'dan olumlu yanıt gelirse 4'lü mekanizma işleyecek. İstanbul'da bir merkez kurulması planı var."

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