Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin açıklamalarda bulunuyor!

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk canlı yayınında Rusya'nın Ukrayna krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte, Bakan Çavuşoğlu'nun satır başlıkları...

"Ukrayna-Rusya heyetinin görüşmesi yarın gerçekleşecek."

"Vatandaşlarımızı tek tek arayarak ve mesajlar göndererek Ukrayna'dan ayrılmalarını söylemiştik. Hatta Harkiv seferlerini artırmıştık ve THY'den Harkiv ve Kiev'den gelen uçakların boyutunun büyük olmasını talep etmiştik"

"Müzakere kesin olacak. Umarım ateşkes ilan edilir"

"6 bin 600 vatandaşımız tahliye edilmek için bekliyor. Öncelikle can güvenliği çok önemli. Kiev başta olmak üzere sokak çatışmalarına dönen bu savaş, vatandaşlarımızı bulundukları şehirlerinden çıkarmamızı engelliyor. Kaldı ki, sokağa çıkma yasağı ilan edilen şehirler var. Bu sebeple vatandaşlarımızı Türkiye'ye getirmek için farklı yöntemlere başvuracağız"

"Vatandaşlarımız evlerinden dışarı çıkmasın"

"Hava ve denizden vatandaşlarımızı almak için görüşme talebinde bulunduk, vatandaşlarımızı farklı yollardan getirmek için de çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz"

"Önceden karayolu ile vatandaşlarımızın tahliyesine çalışmıştık. Romanya sınırına vatandaşlarımızı getirttik. 580 kadar vatandaşımız Türkiye'ye girmiş bulunuyor. Kendi imkanları ile sınıra gelen vatandaşlarımız var"

"Sınırdan kolayca geçmeleri için arkadaşlarımızı görevlendirdik. Şu anda Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Macaristan gibi ülkelerdeki tüm arkadaşlarımız seferberlik ilan etti, sınırdan vatandaşlarımızı kolayca geçirebiliyoruz"

"Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim"

"Heyette de kimlerin yer aldığı konusunda bilgi verdiler. Biz Türkiye olarak müzakere konusuna ev sahipliği yapacağımızı söyledik. Ancak yer önemli değil ateşkesin kesilmesi en önemli konu."

"Bunun dışında önceliğimiz tüm insanlar için insani bir ateşkesin sağlanması. İnsani ateşkes için Rusya da Ukrayna da elinden geleni yapacaklarını söyledi. Ancak Rusya'da son karar Putin'in, Lavrov böyle aktardı."

"Hava ve denizden vatandaşlarımızı almak için görüşme talebinde bulunduk, vatandaşlarımızı farklı yollardan getirmek için de çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

(Zelenskiy'nin aktardığı boğazlar konusu hakkında) "Kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin savaş gemilerinin boğazlardan geçişi ve Karadeniz'de kalma süreleri ile ilgili Montrö Sözleşmesi'nin maddeleri uygulanıyor."

"Türkiye bugüne kadar sözleşmenin tüm şartlarını uygulamıştır. Özellikle Türkiye'nin taraf olmadığı savaş halinde, savaşın bir tarafı olan ülkenin savaş gemilerinin geçmesi konusunda Türkiye boğazları kapatabilir maddesi var."

"Türkiye'nin pozisyonu gayet nettir. NATO Liderler Zirvesi'nde ortak açıklamaya dahil olduk."

"Gerek Rusya'nın tanıma kararından sonra gerekse Ukrayna'ya saldırı kararı sonrasında açıklamalarımızı yaptık ve açıklamalarımız net. Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğumuzu da belirttik"

"Avrupa konseyi olarak Rusya'nın Donesk'i tanıma kararına karşı kınama kararının altında imzamız var"

"BM Genel Kurulu toplanacak ve Türkiye bu kurulda sunulacak taslağa da eş sunucudur. Kınamadan tutun da yaptırımlara kadar her şeyin olduğu bir taslak bu. Türkiye ilkesel davranıyor."

"Avrupa Konseyi'nde Türkiye neden çekimser oy verdi? Rusya ile yoğunlaştırılmış bir diyaloğa girme seçeneği ve Rusya'nın temsil haklarını elinden alınması seçeneği vardı. Biz de bu müzakereleri, diyalog ve diplomasiyi önemsiyoruz."

"Rusya ile yoğunlaştırılmış diyalog seçeneğine evet diyecektik. Diyalogdan yana olduğumuz için ilkesel davranıyoruz"

"Rusya ile buranın bağlarını koparmanın Avrupa Konseyi'ne hiçbir faydası yok."

"Avrupa Konseyi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz ancak diyalog kapılarının kapanması anlamına geldiği için biz çekimser oy kullandık. Biz bunu Ukraynalılara da söyledik ve onlar da anlayışla karşıladı."

"Ukrayna’daki durumun savaşa dönüştüğü kanaatine vardık. Montrö hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacağız."