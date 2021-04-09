SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığı açıkladı: 2 ABD gemisi 2 hafta Karadeniz'de kalacak
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD, 2 savaş gemisinin (Boğazlardan) Karadeniz'e çıkışı için Türkiye'ye diplomatik bildirimde bulundu.
Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Karadeniz'e savaş gemisi gönderme konusunda açıklama geldi. Söz konusu açıklamada ABD'nin Karadeniz'e gemi göndereceğini 15 gün önceden bildirdiği söylendi.
Diplomatik kaynaklar, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndereceği yönündeki haberlere ilişkin, "Tarafımıza Montrö Sözleşmesi'ne uygun olarak 2 ABD savaş gemisinin Karadeniz'e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.
Gemilerin 4 Mayıs'a kadar Karadeniz'de kalacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.