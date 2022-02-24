Son dakika! Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'nın Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonunu reddediyoruz!"

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin yeni açıklama geldi. Açıklamada, "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"DÜNYANIN GÜVENLİĞİNE CİDDİ BİR TEHDİT"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır.

Rusya Federasyonu’nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz.

Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir.” ifadeleri yer aldı.