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  3. SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi kararına sert tepki!

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi kararına sert tepki!

Son dakika haberi... Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 MArt tarihinde yaptığı toplantının ardından Türkiye hakkında alınan kararlara Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Açıklamada, "Ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığından Arap Ligi kararına sert tepki!

Son dakika haberi... Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi'nin 3 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı hakkında ülkemize yönelik aldığı kararlara Dışişleri Bajjanlığı yetkililerinden ilk tepki geldi.

"TÜMÜYLE REDDEDİYORUZ"

"Toplantıda ülkemize yönelik alınan mesnetsiz kararları tümüyle reddediyoruz" ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bazı Arap Ligi ülkelerinin, sırf kendi yıkıcı faaliyetlerini örtmek amacıyla Türkiye'ye yönelik ithamlarda bulunduğu, üye ülkeler arasında şeffaf bir müzakere süreci yürütülmeden, çeşitli çevrelerce empoze edilen kararların kabul edildiği ifade edildi.

"KATKI SAĞLAMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bazı Arap Ligi üyelerinin de bu kararlara karşı çıktığı veya şerh koyduğu belirtilen açıklamada, "Arap Ligi’ni, asılsız iddialarla ülkemizi hedef almak yerine, Arap halkının huzur, refah ve esenliğini önceliklendirmeye, bölgede güvenlik ve istikrarın tesisine yapıcı katkı sağlamaya bir kez daha davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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