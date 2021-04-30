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SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığından İsrail'e: "Son vermesi çağrısında bulunuyoruz"

Dışişleri Bakanlığının Twtiter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:​​​​​​​"İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"

SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığından İsrail'e: "Son vermesi çağrısında bulunuyoruz"
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