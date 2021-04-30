SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığından İsrail'e: "Son vermesi çağrısında bulunuyoruz"
Dışişleri Bakanlığının Twtiter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"
Dışişleri Bakanlığının Twtiter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"
Filistin Seçimleri Hk. https://t.co/lOscafy7dZ pic.twitter.com/IHRB9kRAiF— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 30, 2021
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