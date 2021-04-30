SON DAKİKA! Dışişleri Bakanlığından İsrail'e: "Son vermesi çağrısında bulunuyoruz" Dışişleri Bakanlığının Twtiter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:​​​​​​​"İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz"

A+ A-

Dışişleri Bakanlığının Twtiter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"İsrail Hükümetine, Filistin seçimlerinin bir an önce gerçekleştirilmesini teminen, 1995 Oslo Geçici Anlaşmasının hükümlerine riayet ederek, (Doğu Kudüs'teki) engelleyici tutumuna son vermesi çağrısında bulunuyoruz" Filistin Seçimleri Hk. https://t.co/lOscafy7dZ pic.twitter.com/IHRB9kRAiF — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 30, 2021 AYRINTILAR GELECEK...