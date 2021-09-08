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  3. Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Mısır görüşmeleri açıklaması: İstişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Mısır görüşmeleri açıklaması: İstişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Mısır arasında sürdürülen heyetler arası görüşmelerin ikincisinin Ankara'da tamamlandığını istişarelerin sürdürülmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Mısır görüşmeleri açıklaması: İstişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında sürdürülen heyetler arası görüşmelerin ikincisinin 7-8 Eylül tarihlerinde  Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığında Ankara’da düzenlendiği ifade edildi.

Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Mısır görüşmeleri açıklaması: İstişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı

ÇOK SAYIDA KONU MASAYA YATIRILDI

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır.

Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır.

Tayfun Altuntaş
Editör
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