Son dakika | Dışişleri Bakanlığından Mısır görüşmeleri açıklaması: İstişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalındı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında sürdürülen heyetler arası görüşmelerin ikincisinin 7-8 Eylül tarihlerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığında Ankara’da düzenlendiği ifade edildi.

ÇOK SAYIDA KONU MASAYA YATIRILDI

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Görüşmelerde, ikili konuların yanı sıra Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler dahil bazı bölgesel konular da ele alınmıştır.

Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır.