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SON DAKİKA! Diyarbakır ve çevre illerde hissedilen deprem

Son dakika haberi... Suriye'nin Haseke kentinde meydana gelen 5,2 büyülüğündeki şiddetli deprem Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinde de hissedildi.

Son dakika haberi... Türkiye bir kez daha deprem korkusu yaşadı. Diyarbakır, Batman ve Mardin illerinde hissedilen deprem AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Suriye'nin Haseke kentinde 5,2 büyüklüğünde meydana geldi. 

AFAD'ın açıklaması şu şekilde:

"Suriye'nin Haseke kentinde saat 14.17'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 5.3 büyüklüğünde yerin 38 kilometre altında kaydedildi.

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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