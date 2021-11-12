2020 yılında Elazığ'da meydana gelen depremin ardından fay hatlarının hareketliği olduğu Malatya'da deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Diyarbakır'da da hissedilince vatandaşlar Son dakika: Diyarbakır'da deprem mi oldu 12 Kasım 2021 Cuma? Kaç büyüklüğünde? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU 12 KASIM 2021 CUMA? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge'nin ilçesinde saat 12.19'da yerin 6,93 kilometre altında 4,7 büyüklüğün deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 5,0 km altında 5 büyüklüğünde meydana geldi.

Söz konusu deprem Elazığ, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi.