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Son dakika: Diyarbakır'da deprem mi oldu 12 Kasım 2021 Cuma? Kaç büyüklüğünde?

Malatya'da meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar internet arama motorlarında Son dakika: Diyarbakır'da deprem mi oldu 12 Kasım 2021 Cuma? Kaç büyüklüğünde? sorularına yanıt arıyor.

Son dakika: Diyarbakır'da deprem mi oldu 12 Kasım 2021 Cuma? Kaç büyüklüğünde?

2020 yılında Elazığ'da meydana gelen depremin ardından fay hatlarının hareketliği olduğu Malatya'da deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Diyarbakır'da da hissedilince vatandaşlar Son dakika: Diyarbakır'da deprem mi oldu 12 Kasım 2021 Cuma? Kaç büyüklüğünde?  sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... 

SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA DEPREM Mİ OLDU 12 KASIM 2021 CUMA? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge'nin ilçesinde  saat 12.19'da yerin 6,93 kilometre altında 4,7 büyüklüğün deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 5,0 km altında 5 büyüklüğünde meydana geldi.

Söz konusu deprem Elazığ, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi. 

 

 

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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