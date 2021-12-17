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  3. Son dakika | Dolar 17 TL'yi aştı! Merkez Bankası piyasalara müdahale etti

Son dakika | Dolar 17 TL'yi aştı! Merkez Bankası piyasalara müdahale etti

Son dakika... Dolar kurunun 17 TL'ye kadar yükselmesinin ardından Merkez Bankası, beşinci kez piyasalara müdahale etti.

Son dakika | Dolar 17 TL'yi aştı! Merkez Bankası piyasalara müdahale etti

Merkez Bankasının politika faizlerini 100 baz puan indirmesinin ardından artan döviz hareketliliği sürerken Bloomberg HT'nin haberine göre Merkez Bankası piyasalara satış yönünde beşinci kez müdahale etti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada,Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi. 

 

 

 

TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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