Son dakika | Dolar 17 TL'yi aştı! Merkez Bankası piyasalara müdahale etti

Merkez Bankasının politika faizlerini 100 baz puan indirmesinin ardından artan döviz hareketliliği sürerken Bloomberg HT'nin haberine göre Merkez Bankası piyasalara satış yönünde beşinci kez müdahale etti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamada," Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/QKIRuDocQM — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) December 17, 2021

TCMB’nin 1 Aralık tarihindeki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki ikinci müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki üçüncü müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. TCMB’nin dördüncü ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile birlikte toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine yükseldi.