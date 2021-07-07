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Son dakika | Dubai'de patlama! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Son dakika haberi... Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Cebel Ali Liman’ında büyük bir patlama meydana geldi. Olayda ölü ya da yaralı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Son dakika haberi...Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentindeki Cebel Ali Liman’ında büyük bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

PATLAMADA ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Dubai Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada limanda demirli bir geminin konteynerinin patladığı belirtildi. Yangının bu sebeple çıktığı aktarılırken olayda ölen ya da yaralanan  kimsenin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer yangının kontrol alındığını açıkladı.

PATLAMA NEDENİYLE BİNALAR SALLANDI

Görgü tanıkları kuvvetli patlama nedeniyle binaların sallandığını söyledi. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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