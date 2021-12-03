Son dakika | Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş açıklama: Yeni koronavirüs varyantlarının çıkması sürpriz değil!

Güney Afrika'da görülen Omicron varyantının tüm dünyada endişeyhe neden olmuş, Dünya Sağlık Örgütü söz konusu mutasyonu "kaygı verici varyantlar" kategorisine almıştı. Açıklama sonrası İngiltere, Belçika, Hollanda, Japonya, Türkiye v ebirçok ülke hızla Afrika ülkelerine seyahat yasağı kararı alıp uygulamaya sokmuştu.

Omicron varyantının hızla yayılmaya başlaması ve şimdiye dek birçok ülkede tespit edilmesinin ardından Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Sözcüsü Richard Pebody dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yeni varyantların ortaya çıkmasının paniğe neden olmaması gerektiğini ifade eden Peboby, "Virüsler zamanla değişir. Çoğaldıkça mutasyonlar meydana gelir. Ve biz bunu tüm virüslerde, influenzada görüyoruz. Yani bu bir sürpriz değil." dedi.

Savunmasız grupların aşılanması gerektiğini ifade eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Sözcüsü Richard Pebody, virüsün bulaşmasını azaltmak için fiziksel mesafe, solunum ve el hijyeni ile yüz maskelerinin takılması kurallarına uyulması gerektiğinin altını çizdi

"VİRÜSÜN ÇOK SAYIDA MUTASYONU OLMASI ENDİŞEYE YOL AÇIYOR"

Pebody, koronavirüsün, Omicron varyantının yalnızca günler önce bildirildiğini, DSÖ'nün geçen hafta virüsü değerlendirmek için kullandığı ilk bilgilerin "bu yeni varyantla olası bir yeniden enfeksiyon riski artışına" işaret ettiğini ifade etti.

Pebody, virüsün çok sayıda mutasyonu olduğunu ve bunun da endişeye yol açtığının da altını çizdi.

KORONAVİRÜS AŞILARI VE OMİCRON VARYANTI

Aşıların Omicron varyantı üzerindeki etkinliğine ilişkin konuşan Pebody, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aşılar, ciddi vakaları önlemek için kullanmamız gereken gerçekten önemli bir müdahale olmaya devam ediyor."

"ÖNCELİKLİ HEDEF HASTANEYE YATIŞLARI VE CAN KAYBINI ENGELLEMEK"

Pebody, öncelikli hedefin hastaneye yatışları ve ölümleri engellemek olduğunu dile getirdi.

Mevcut korumanın "iyi, dayanıklı ve uzun ömürlü" olduğunu aktaran Pebody, "Virüsün mutasyonlarına baktığımızda, aşıların halen ciddi vakalara karşı koruma sağlamasını beklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Pebody, Avrupa'da "çok yüksek" bir aşılama oranına sahip bölgeler olduğunu, bazılarında ise yaşlı insanlar ve sağlık çalışanlarının "çok yüksek bir oranının" halen aşılanmamış olduğunu kaydetti.

Kronik hastalar ve yaşlılar gibi yüksek risk altında bulunan grupların korunmaları için uygun şekilde aşılanmalarının çok önemli olduğunu belirten Pebody, aşının ayrıca Kovid-19'un yayılmasını azaltmaya ve mutasyona uğraması için gereken süreyi engellemeye yardımcı olacağını aktardı. Pebody, koronavirüs salgınını henüz bitmemiş, uzun bir yolculuğa benzetti.

Salgınla mücadelede aşı, hijyen kuralları, sosyal mesafe ve maske kullanımı da dahil olmak üzere hangi önlemlerin alınması gerektiğinin bilindiğini anlatan Pebody, Avrupa bölgesinde Delta varyantının daha baskın olduğunu kaydetti.

Pebody, Avrupa'da ve küresel olarak da tekrar eden eşitsizliklerin üstesinden gelinmesinin önemli olduğunu, böylelikle salgının sona erdirilebileceğini belirterek, "Omicron varyantına bölgemizde çok az rastlandı. Ancak delta için aldığımız önlemlerin aynısını Omicron için de almak önemli olacak, yani bahsettiğim gibi aşı ve halk sağlığı önlemleri." dedi.