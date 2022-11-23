Son dakika | Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem: Yaralılar var

Son dakika: Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem saat 04.08'te yerin 10.6 km altında 6.0 büyüklüğünde kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise deprem yerin 6.81 km altında 5.9 büyüklüğünde meydana geldi.

Deprem İstanbul, Kocaeli başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

1999 depremi kaç şiddetinde olmuştu, 19 Ağustos 1999 Gölcük Depremi kaç saniye sürmüştü?

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

"#DEPREM: Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

#DEPREM: Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) November 23, 2022

ANKARA VE İSTANBUL'DA DERİNDEN HİSSEDİLDİ

Deprem İstanbul, Ankara başta olmak üzere Bursa, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Sakarya'da da derinden hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Bakan Süleyman Soylu, valiliklerimize AFAD'a ve 112 acil servislerine ulaşan can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA KONUYU TAKİP EDİYORUZ

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadesini kullandı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CNN Türk canlı yayına bağlandı. Kocaeli'nden hiçbir olumsuzluk ve hiç bir sorun olmadığını dile getirdi.

DÜZCE'DE EĞİTİM ÖĞRETİME DEPREM ENGELİ

Son dakika: Düzce valisi Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bugün sabah 04:08 saatlerinde meydana gelen 5,9 deprem sonrası okulların tatil edildiğini duyurdu.

DÜZCE VALİSİ AÇIKLADI

Düzce Valisi Cevdet Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini söyledi. Vali Atay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerimiz, İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir (1) gün eğitim - öğretime ara verilmiştir. Hepimize çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN YARALI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan vatandaşların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"04.08’de Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce’de 22 yaralımız var, 1’inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun."

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ekiplerin sahada olduğu ve tarama yaptığı kaydedildi. Açıklamada, "Düzce'de saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ekiplerimizle sahadayız. Depremden kaynaklı saha taramalarını yapıyoruz. Yaşanması muhtemel asayiş olaylarına karşı da gerekli tüm güvenlik tedbirlerimizi aldık" denildi.

BAKAN SOYLU SON DURUMU AÇIKLADI

Bakan Soylu, bazı televizyonların canlı yayınında Düzce'de saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tüm bölge valileri ile yaptıkları görüşmelerde ve 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlarda bir can kaybının söz konusu olmadığı bilgisinin bulunduğunu belirten Soylu, "İlk bilgi panik dolayısıyla yüksek atlama sonucu ağır yaralanmaydı. Düzce'de tedavi görüyor. Küçük yaralanmalar var eşya düşmesi sebebiyle. Panikten kaynaklanan birtakım yaralanmalar söz konusu ama onun dışında bir can kaybı yok." dedi.

Köylerdeki taramaların, özellikle de Gölyaka ilçesindeki köylerdeki taramaların tamamlandığını belirten Soylu, "Birkaç ahır yıkıntısı dışında şu ana kadar gelmiş büyük bir ağır hasar ve bina çökmesi gibi ihbarlar söz konusu değil. Ama bu taramalarımız devam ediyor, taramalar devam ettikçe de bilgilerimiz sürecek." açıklamasında bulundu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ

Soylu, Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler ve elektrik kesintisi yaşandığını belirterek "Bunların büyük bölümü kontrollü bir şekilde yapıldı ve daha sonra peyderpey elektrik verilmeye devam edildi." ifadesini kullandı.

"POLİSLERİMİZ, GEREK JANDARMALARIMIZ ŞU ANDA SOKAKLARDA ASAYİŞ AÇISINDAN GÜVENLİK TEDBİRLERİNİ ALMIŞ DURUMDALAR"

Bakan Soylu bölgedeki son duruma ilişkin şöyle bilgi paylaştı:

"Şu anda ekipler olay yerine devam ediyor, yönlendirilmiş durumda. Özellikle AFAD birliklerimiz, Kızılay ve tüm birliklerimiz olay yerine yönlendirilmiş durumda. Şu anda dışarı çıkmış vatandaşlarımıza battaniye sevkiyatı devam ediyor. Bu açıdan hem valilerimiz, hem kaymakamlarımız, hem ilgili belediye başkanlarımız, muhtarlarımız herkese olay yerinde ve Allah'a şükür bir can kaybı söz konusu değil. Bu depremin olduğu dakikadan itibaren hem emniyet birimlerimiz, jandarma birimlerimiz, güvenlik ve asayiş açısından da tüm kontrollerini sahada devam ettirmektedirler. Bu açıdan da vatandaşlarımız evlerinden çıktı. Birtakım asayiş olayları olur mu, birtakım hırsızlık olayları olur mu diye endişe içerisinde olabilirler ama gerek bekçilerimiz, gerek polislerimiz, gerek jandarmalarımız şu anda sokaklarda asayiş açısından güvenlik tedbirlerini almış durumdalar."

BAKAN KOCA, YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 07.21 itibarıyla yaralıların sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce’de 1’i ağır 32, İstanbul’da 1, Bolu’da 1, Zonguldak’ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35’tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor."

BAKAN SOYLU, DÜZCE'DE KONUŞTU

Bakan Soylu, depremin yaşandığı Düzce'de incelemelerde bulundu. Bakan Soylu basın mensuplarına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Biraz önce de yine Cumhurbaşkanımıza buraya indiğimizde bir bilgi daha arz ettik. Bir elektrik kesintisi var. Bunun önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle yavaş yavaş kontrollü şekilde elektrik veriliyor. Biraz sonra elektrik ile ilgili herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. 70'in üzerinde artçı sarsıntının olduğunu söylemiştim.

Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerekse AFAD ekipleri battaniye gibi imkanlarla desteklerde bulunuyorlar. AFAD ve Kızılay ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Allah'a şükür şuanda herhangi bir can kaybımız söz konusu değil. Köylerdeki taramalarımız devam ediyor. Şuana kadar intikal etmiş olumsuz bir durum yok. Söylediğim gibi, birkaç köyde ahır yıkılması söz konusu. Onlarla ilgili arkadaşlarımız gerekli tespitleri yapıyorlar. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum"

AFAD: 74 ARTÇI YAŞANMIŞTIR

AFAD'ın sosyal medya hesabından depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından an itibarıyla;

▪️ En büyüğü 4,3 olmak üzere 74 artçı yaşanmıştır.

▪️ Düzce’de 1’i ağır olmak üzere 32, İstanbul, Bolu ve Zonguldak’ta birer kişi olmak üzere toplamda 35 vatandaşımız yaralanmıştır.

▪️ Bölgeye 10.000 adet battaniye ile 480 aile tipi, 20 genel maksat çadırı gönderilmiştir.

▪️ 10 adet mobil baz istasyonu yönlendirilmiştir.

▪️ Bölgeye 1 Mobil Koordinasyon Tırı ile 1 Sosyal Çalışma Tırı sevk edilmiştir.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

YARALI SAYISI 50, ARTÇI DEPREM SAYISI 101 OLDU

AFAD'dan saat 09.45 itibarıyla yapılan açıklamaya göre 101 artçı deprem meydana gelirken 50 kişi yaralandı. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"Düzce Gölyaka’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 09.05 itibarıyla;

▪️En büyüğü 4,3 olmak üzere 101 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

▪️Düzce’de 37, Zonguldak’ta 6, Bursa’da 4, İstanbul, Sakarya ve Bolu’da 1 kişi olmak üzere toplam 50 vatandaşımız yaralanmıştır

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD ve ilgili kurumlarımızdan toplam 422 personel ve 120 araç görev yapmaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

Detaylar gelecek...