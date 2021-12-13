Son dakika | Edirne Enezi sağanak yağış vurdu! Ev ve işyerlerini su bastı, Murat Güneş selde hayatını kaybetti
Son dakika | Edirne Enezi sağanak yağış vurdu! Ev ve işyerlerini su bastı, Murat Güneş selde hayatını kaybetti
Son dakika... Edirne'de gece saatlerinden itibaren başlayarak etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Enez ilçesine bağlı çok sayıda köyde ev ve işyerlerini su bastı. Sultaniçi köyünde ise sel sularına kapılarak kaybolan Murat Güneş isimli vatandaşın cansız bedeni evinin 200 metre ilerisinde bulundu.