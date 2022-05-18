18 Mayıs Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 18 Mayıs 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıUEFA Avrupa Ligi final maçı canlı izle | Eintracht Frankfurt - Rangers maçı TV 8.5, Exxen canlı yayın izle linkiSon dakika! 18 Mayıs 2022 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı!Son dakika | Ege Denizi sallanıyor! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,6 büyüklüğünde depremAlanya Klas Group Otelden Klas Hareket: Karabağ Savaşı Gazileri misafir edildiTarkan'ın acı kaybı! Yürek yakan acı sözleri "Benim 20’li yaşlarım..." diyerek duyurdu!18 Mayıs 2022 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları | 18.05.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan peş peşe kritik görüşmeler: Almanya, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, ABD...TRT 1 canlı yayın Kara Tahta 6. bölüm full, tek parça izle | Kara Tahta son bölüm izle YoutubeFOX TV canlı yayın Gülümse Kaderine 4. bölüm full, tek parça izle | Gülümse Kaderine son bölüm izle Youtube
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | Ege Denizi sallanıyor! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Ege Denizi sallanıyor! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika...AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında aralıkla 3,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

Son günlerde sıklıkla depremlerin yaşandığı Ege Denizinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Ege Denizinde Muğla'nın Datça ilçesine  saat 20:21'de yerin 44.18 kilometre altında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Son dakika | Ege Denizi sallanıyor! AFAD duyurdu: Muğla Datça'da 3,6 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER 18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT