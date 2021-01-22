Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıBir Bitcoin ne kadar? 1 Bitcoin kaç TL, kaç dolar? Bitcoin bugün ne kadar oldu 22 Ocak 2021 Cuma ?İzmir beşik gibi sallanıyor: Bölgedeki deprem fırtınası durulmuyor!22 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu | Haftanın fırsat ürünleri kaçırmayın!Galatasaray'da Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleri tamam! Bu akşam İstanbul'a geliyorlar...E-karneler e-okuldan erişime açıldıNeslihan Atagül'den sevenlerine kötü haber! Ölüm riski var!Metrobüste yeni dönem başlıyor! Tabelalardaki kodlar tarihe karışıyorŞOK 22 Ocak 2021 kataloğu | ŞOK'un efsane çarşamba indirimlerini kaçırma!96,01 metreden attığı golle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika: Ege Denizi yine sallandı! Muğla Datça'da 4,3 deprem

Son dakika: Ege Denizi yine sallandı! Muğla Datça'da 4,3 deprem

Son dakika haberi... AFAD, Ege Denizi, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından fay hareketliliği sürüyor. Bu kez de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sat 09.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Söz konusu deprem yerin 15 kilometre altında Muğla Datça'ya 110,65 kilometre uzakta gerçekleşti.

 

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
2
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT