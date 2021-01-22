30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından fay hareketliliği sürüyor. Bu kez de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında sat 09.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Söz konusu deprem yerin 15 kilometre altında Muğla Datça'ya 110,65 kilometre uzakta gerçekleşti.

SON DEPREMLER AFAD

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre meydana gelen depremler şu şekilde:

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SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

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