Son Dakika: Ege'de Türk balıkçılarına saldırıda yeni gelişme! Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberi: 22 Şubat 2022 tarihinde Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Sakız’ın kuzeyi, Karaburun’un batısında Türk balıkçı teknelerine ateş açılması neticesinde bir vatandaş yaralanmıştı. Yaşanan skandal olayla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Diplomatik kaynaklar, Ege’de “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş acımasından dolayı, Yunanistan’ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı’nın Bakanlığa çağrıldığını ve nota verildiğini belirtti.

"'SEYRÜSEFER SERBESTLİĞİNE' AYKIRI"

Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri tarafından “Baba Oğul” ve “Esila Liya” isimli Türk balıkçı teknelerine ateş açılmış ve “Baba Oğul” teknesinde bulunun bir vatandaş yaralanmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili olarak Yunanistan Büyükelçiliği Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı ve bu olayı protesto eden bir nota verildi. Ayrıca, Ege’de “seyrüsefer serbestliğine” aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiğinin vurgulandığı öğrenildi. (DHA/İHA/AA)