SON DAKİKA | Ege'de yine deprem!
SON DAKİKA...Dün gece de peş peşe sallanan Ege Denizi'nde saat 13.40 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinin paylaştığı verilere göre Ege Denizi'nde saat 13.40 sıralarında 8.2 km derinlikte 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.
Dünden beri süren depremler bölge halkını telaşlandırmaya devam ediyor.
Öte yandan Ege Denizi'nde saat 01.59 sıralarında 4.0 büyüklüğünde, 10.6 km derinlikte deprem meydana gelmesinin ardından saat 02.12 sıralarında 10.6 km derinlikte 3.6 büyüklüğünde tekrar bir sarsıntı yaşanmıştı.