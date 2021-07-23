İsrail koronavirüs vaka sayısındaki artış sebebiyle Türkiye'yi kırmızı listeye aldı!Israrla maske takmayan Merve Boluğur açıklamasıyla dikkat çekti: "Benden hastalık değil sağlık geçer"SON DAKİKA | Ege'de yine deprem!SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketi yaşanan bölgede önemli açıklamalarda bulundu!Muson yağmurlarının ardından Hindistan'da toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!SON DAKİKA | Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı: Kaş'ta tekne battı!Zorunlu hale geldi! Aile hekimlerinde kronik hastalıklar konusunda yeni dönem!Kaçan kurbanlığı aramaya gitmişti! Tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!Kandıra'da denizde kayboldu, 25 saat sonra cesedi bulundu!Tatilciler Muğla'ya akın etti! Koronavirüs vaka sayıları yüzde yüz arttı!
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA | Ege'de yine deprem!

SON DAKİKA | Ege'de yine deprem!

SON DAKİKA...Dün gece de peş peşe sallanan Ege Denizi'nde saat 13.40 sıralarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Ege'de yine deprem!

Kandilli Rasathanesinin paylaştığı verilere göre Ege Denizi'nde saat 13.40 sıralarında 8.2 km derinlikte 3.3 şiddetinde deprem meydana geldi.

Dünden beri süren depremler bölge halkını telaşlandırmaya devam ediyor.

Öte yandan Ege Denizi'nde saat 01.59 sıralarında 4.0 büyüklüğünde, 10.6 km derinlikte deprem meydana gelmesinin ardından saat 02.12 sıralarında 10.6 km derinlikte 3.6 büyüklüğünde tekrar bir sarsıntı yaşanmıştı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT