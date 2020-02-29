Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.

#DEPREM: Elazığ, Sivrice'de saat 15.29'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) February 29, 2020

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