Son dakika: Elazığ Sivrice'de şiddetli deprem
Son dakika haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.
#DEPREM: Elazığ, Sivrice'de saat 15.29'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 29, 2020
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
SON DEPREMLERİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 29, 2020
KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/mZuZyGYCDG
29.02.2020, 15:29:46 TSİ
Büyüklük: 4.6
Derinlik: 3.9 km#Kandilli
Ayrıntılar geliyor...
HABERE YORUM KAT