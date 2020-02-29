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  3. Son dakika: Elazığ Sivrice'de şiddetli deprem

Son dakika: Elazığ Sivrice'de şiddetli deprem

Son dakika haberine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde AFAD verilerine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.29'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.Depremin 6,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. 

Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi, insanlar sokağa çıktı.

 

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