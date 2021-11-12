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  3. Son dakika: Elazığ'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde? Nerede deprem oldu?

Son dakika: Elazığ'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde? Nerede deprem oldu?

Malatya'da meydana gelen depremi hisseden Elazığlı vatandaşlar internet arama motorlarında Son dakika: Elazığ'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt arıyorlar.

Son dakika: Elazığ'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde? Nerede deprem oldu?

2020 yılında Elazığ'da meydana gelen depremin ardından fay hatlarının hareketliği olduğu Malatya'da deprem meydana geldi. Söz konusu deprem Elazığ'da da hissedilince vatandaşlar Son dakika: Elazığ'da deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde? Nerede deprem oldu?  sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... 

SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA DEPREM Mİ OLDU 12 KASIM 2021 CUMA? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge'nin ilçesinde  saat 12.19'da yerin 6,93 kilometre altında 4,7 büyüklüğün deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem yerin 5,0 km altında 5 büyüklüğünde meydana geldi.

Söz konusu deprem Elazığ, Diyarbakır ve çevre illerde de hissedildi. 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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