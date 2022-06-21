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Son dakika: Elektrik zammında sıcak gelişme! EPDK Başkanı resmen duyurdu!

Son dakika haberi... Elektriğe zam geleceğine yönelik söylentiler Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Konuyla ilgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, vatandaşları yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Elektrik zammında sıcak gelişme! EPDK Başkanı resmen duyurdu!

Ankara'da geçtiğimiz hafta düzenlenen Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) 14'üncü Sektör Değerlendirme Toplantısı öncesinde elektrik dağıtım şirketlerinin patron ve yöneticileri, Enerji Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez ile kahvaltıda bir araya gelmişti. Toplantıda şirketlerin yetkilileri kur farkı ve uluslararası piyasalarda artan enerji maliyetlerini gerekçe göstererek elektrik satış bedelleri için yüzde 50 oranında bir zam talebinde bulunmuştu.

EPDK BAŞKANI'NDAN SON DAKİKA ZAM AÇIKLAMASI

Yılmaz, elektrik fiyatlarına yüzde 30 oranında zam yapılacağı iddiasını değerlendirdi.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Yılmaz, "Kurumumuzun gündeminde elektrikte herhangi bir tarife değişikliği yok. Vatandaşlarımızın böylesi mesnetsiz haberlere itibar etmemesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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SON ZAM 1 HAZİRAN'DA YAPILMIŞTI

Elektrikte son zam, üç aylık tarife dönemi olmamasına karşın 1 Haziran'da mesken aboneleri için yüzde 15, sanayi ve ticarethane aboneleri için yüzde 25 oranında yapılmıştı. Son zamla birlikte yılbaşından bu yapılan zamların oranı birinci kademe için yüzde 58'i, ikinci kademe için yüzde 137'yi buldu.

Şu anda birinci kademede üst sınır olan 230 kWh'lık kullanımda fatura bedeli 332 TL'yi buluyor. Yüzde 30 zam gelmesi halinde bu fatura 430 TL'yi aşacak. İkinci kademede ise alt sınır olan 475 TL'lik fatura bedeli 760 TL'ye çıkacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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