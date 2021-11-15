Son dakika! Elmalı davasında beraat kararı!

Son dakika haberi...Antalya'nın Finike ilçesinde meydana geldiği öne sürülen olayda, kız çocuğu G.E.G. ile ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanıyordu. Mahkeme 3 sanık hakkında beraat kararı verildi.

Tutuksuz sanıklar anne Merve A., üvey baba Rahmi A. ile çocukların dayısı S.C.G., 'cinsel istismar' ve 'eziyet' suçlarından yargılandıkları davada beraat etti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

7 yaşındaki kız çocuğu G.E.G. ile 10y yaşındaki ağabeyi İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla yargılanan çocukların annesi Merve A. ile üvey baba Rahmi A., Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi´nde 7'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tutuksuz sanıklar Merve A. ile Rahmi A. ve suça sürüklenen 15 yaşındaki S.C.G., babaanne G.S. ve tarafların avukatları ile birçok ilden avukat da hazır bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Balıkesir'de savcılığa giden babaanne G.S., o dönem 6 ve 9 yaşında olan 2 torununun cinsel istismara uğradığı öne sürerek eski gelini Merve A., onun eşi Rahmi A. ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuştu. G.S'nin torunu G.E.G., ifadesinde anne ve babasının ayrıldığını, annesi Merve A.'nın Rahmi A. ile evlendiğini ancak F., A., M. ve M. adlı erkeklerle de ilişkisi olduğunu ifade etti. G.E.G., geçen yıl, üvey babası Rahmi A. ile isimleri F., A. ve M. olan kişilerin kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğuna dair ifadeler vermiş ve sanıkların yargılanmasına başlanmıştı.