Son dakika | Emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada 10 şüphelinin gözaltı süresi uzatıldı

Son dakika haberi... Emekli amirallerin darbe imalı bildirisi sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiral ek süre talebi için adliyeye getirildi.

Ankara Terörle Mücadele Şubesinde sorguları süren emekli amiraller Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın 4 günlük gözaltı süresi doldu. Bunun üzerine emekli amiraller, gözaltı süresinin uzatılması talebiyle Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında el konulan dijital materyallerin çokluğu, buna bağlı incelemelerinin devam ettiği, HTS analiz çalışmalarının sürdüğü, henüz ifadelerinin alınmadığına dikkat çekerek, şüphelilerin üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyetinin de gözönünde bulundurularak gözaltı süresinin yarın sabah 06.30'dan itibaren 4 gün uzatılmasını Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden talep etti. Ayrıca emekli amirallerin, avukatları aracılığıyla serbest bırakılmaları talebinin de reddedilmesi istendi. Emekli amiraller, savcılığın bu talebiyle güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmasında 10 şüphelinin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.