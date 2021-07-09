Akıncı isminin anlamı nedir, Akıncı ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Bozbala isminin anlamı nedir, Bozbala ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Baykara isminin anlamı nedir, Baykara ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Akbayar isminin anlamı nedir, Akbayar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Doya Doya Moda All Star şampiyonu kim oldu? Büyük ödülü kim kazandı? İşte Doya Doya Moda All Star şampiyonu...Olcabay isminin anlamı nedir, Olcabay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Karabay isminin anlamı nedir, Karabay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'daki toplu açılış töreninde müjdeyi verdi: Diyarbakır Cezaevi'ni kültür merkezi olarak hizmete sunuyoruz!Sadakat isminin anlamı nedir, Sadakat ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kalagay isminin anlamı nedir, Kalagay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. SON DAKİKA! Endonezya'da şiddetli deprem! 6,2 ile sarsıldı!

SON DAKİKA! Endonezya'da şiddetli deprem! 6,2 ile sarsıldı!

Son dakika haberi... Endonezya'nın Sulawesi adasında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA! Endonezya'da şiddetli deprem! 6,2 ile sarsıldı!

Son dakika haberi... Endonezya'nın Sulawesi adasında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremle ilgili bilgi Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) verildi. Gelen bilgilere göre deprem yerel saatle öğlen sularında ve yerin en az 100 kilometre derininde gerçekleşti.

Depremde can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

17 binden fazla volkanik adadan oluşan Endonezya 'Pasifik Ateş Çemberi' denen bölgede yer alıyor ve sık sık şiddetli depremlerle sarsılıyor.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT