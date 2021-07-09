SON DAKİKA! Endonezya'da şiddetli deprem! 6,2 ile sarsıldı!

Son dakika haberi... Endonezya'nın Sulawesi adasında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremle ilgili bilgi Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) verildi. Gelen bilgilere göre deprem yerel saatle öğlen sularında ve yerin en az 100 kilometre derininde gerçekleşti.

Depremde can ve mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

17 binden fazla volkanik adadan oluşan Endonezya 'Pasifik Ateş Çemberi' denen bölgede yer alıyor ve sık sık şiddetli depremlerle sarsılıyor.