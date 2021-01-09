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Son dakika... Endonezya'da şoke eden olay! Yolcu uçağı denize düştü

Son dakika... Endozezya'da Başkent Cakarta'dan kalkan bir yolcu uçağı ile kalkıştan sonra iletişimin kaybolduğu açıklanan uçağında denize düştüğü duyuruldu.

Son dakika... Endonezya'da şoke eden olay! Yolcu uçağı denize düştü

Son dakika... Endonezya'da yayın yapan Metro TV kanalının haberine göre, havacılık otoritesi yetkilileri, kalkıştan yaklaşık 5 dakika sonra iletişimin kesildiği ve içinde 50 kişiden fazla yolcunun bulunduğu belirtilen "SJ182" sefer sayılı yolcu uçağının, kalkış süresi ve güzergahı nedeniyle denize düşmüş olabileceğini aktardı.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Adita Irawati, koordinatının henüz belirlenemediği uçağın yerinin tespit edilmesi konusunda Ulusal Ulaştırma Güvenlik Komitesi (KNKT) ile çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

UÇAĞA AİT BAZI PARÇALAR BULUNDU

Yerel medyada da denizde uçağa ait bazı parçaların bulunduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.

En son iletişimin yerel saatle 14.40'ta yapıldığı uçağın başkent Cakarta-Pontianak seferini yapmak üzere havalandığı açıklanmıştı.

UÇAĞIN DENİZE DÜŞTÜĞÜ AÇIKLANDI

Gelen son bilgilere göre Endonezya’da irtibatın kesildiği yolcu uçağının denize düştüğü açıklandı.

ÖNCEDEN DE UÇAK KAZASI OLMUŞTU

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı.

Söz konusu kazada, 189 kişi ise yaşamını yitirmişti.

 

Son dakika... Endonezya'da yolcu uçağı ile iletişim kayboldu! Düştü mü?Son dakika... Endonezya'da yolcu uçağı ile iletişim kayboldu! Düştü mü?Son dakika... Endonezya'da yolcu uçağı ile iletişim kayboldu! Düştü mü?

Tayfun Altuntaş
Editör


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