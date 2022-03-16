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  3. Son dakika! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama!

Son dakika! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama!

Son dakika! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarına ilişkin ""Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir" ifadelerini kullanarak yeni açıklamalarda bulundu.

Son dakika! EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bu oluşumda en önemli pay; petrol fiyatları ve dövizdeki hareketlerdir." diyerek, vatandaşı petrol fiyatları konusunda bilgilendirdi. Fiyatlardaki artış ve indirimlerin tamamen dövizdeki hareketliliğe bağlı olduğunu söyleyen Yılmaz, "EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır." dedi.

"EPDK'NIN TAVAN FİYAT UYGULAMA YETKİSİ BULUNMAMAKTADIR"

 Mustafa Yılmaz, EPDK'nın kanunen tavan fiyat uygulama yetkisi olmadığını belirttiği açıklamasında, "Dağıtıcı+bayi marjlarında formülasyona aykırı hareketlerin tespit edilmesi halinde tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi için EPDK’nın tavan fiyat uygulama yetkisi kanunen bulunmaktadır." ifadelerine yer verdi.

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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