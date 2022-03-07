Son dakika | EPGİS araç sürücülerinin cebini yaktı: Benzine 0,57 kuruş, motorine 1,44 TL kuruş zam geldi

Brent petrol fiyatlarında yaşanan artışın ardından akaryakıt ürünlerindeki yükseliş devam ediyor. Bu kapsamda benzin ve motorinin litre fiyatına zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 0,57, Motorinde 1,44 TL/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Zammın ardından Ankara'da benzinin fiyatı 19,34 lira olacak. İstanbul'da 19,25 liraya, İzmir'de 19,37 liraya çıkacak.

Ankara'da motorinin fiyatı 21,30 lira olacak. İstanbul'da 21,21 liraya, İzmir'de 21,30 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



08/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 0,57

Motorinde 1,44 TL/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) March 7, 2022

Öte yandan benzin ve motorine 3 ve 4 Mart tarihlerine zam gelmişti.

3 Mart günü benzinin litre fiyatına 53 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 33 kuruş zam gelmişti.

4 Mart günü ise benzinin litre fiyatına 69 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 84 kuruş zam gelmişti.