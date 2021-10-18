Döviz kurlarında yaşanan artışın ardından akaryakıt fiyatlarına gelen artışlar sürüyor. Geçtiğimiz cuma günü gelen 41 kuruşluk zammın üzerinden birkaç gün geçmesinin ardından motorinin litre fiyatına 23 kuruşluk daha artış yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede," 19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



19/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 23 KRŞ/LT



Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) October 18, 2021

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Motorinin litre fiyatına gelen 23 kuruşluk zammın ardından Ankara'da ortalama 7,99 liradan satılan motorinin litre fiyatı 8,22 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,93 liradan 8,16 liraya, İzmir'de 8,01 liradan 8,24 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.