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  3. Son dakika: ABD askeri üssüne füzeli saldırı düzenlendi

Son dakika: ABD askeri üssüne füzeli saldırı düzenlendi

Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi terörle mücadele biriminden yapılan açıklamada Erbil'de Amerika Birleşik Devletleri askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Son dakika: ABD askeri üssüne füzeli saldırı düzenlendi

Son dakika haberi... Irak Kürt Bölgesel Yönetimi terörle mücadele biriminden yapılan açıklamada Erbil'de Amerika Birleşik Devletleri askeri üssünün de bulunduğu havalimanına füzeli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Yazılı açıklamada, Erbil'de üç füze atıldığı ifade edildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi terörle mücadele biriminin yazılı açıklamasında füzelerden ikisinin, Amerika Birleşik Devletleri askeri üssünün de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na, birinin de alanın dışına isabet ettiği ifade edildi.

Saldırılarda hayatını kaybeden veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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