SON DAKİKA! Erol Mütercimler'e hapis cezası!

Son dakika... Yazar Erol Mütercimler katıldığı bir televizyon programında İmam Hatip Lisesi mezunları hakkındaki sözleri ile çok konuşulmuştu. İmam hatip mezunları hakkında sarf ettiği sapık, sahtekar ifadeleri nedeniyle geniş bir kitle tarafından eleştirilerin odağı olmuştu. Söz konusu programda Mütercimler, "... imam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız..." ifadelerini kullanmıştı.

10 AY HAPİS CEZASI

Skandal sözlerinin ardından Mütercimler İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Savcı, Mütercimler hakkında, “Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme ise 10 ay hapis cezasına karar verdi.

Skandal sözler ile kamuoyunun tepkisini çeken Mütercimler, duruşmaya 4 avukatı ile birlikte katıldı.

ÖZÜR DİLEDİLER

Programda sarf ettiği sözler nedeniyle Mütercimler hakkında İmam Hatipliler ve avukatları şikayetçi olmuştu. Savcının mütalaası doğrultusunda Mütercimler'in ıslah edilmesini istedi.



Mütercimler'in avukatları ise bu durum karşısında söz konusu skandal sözlerinin ardından ertesi gün çok net bir şekilde özür dilediğini, suç kastı olmadığını belirterek, beraat kararı verilmesini talep etti.

"ALLAH'IN BELASI MADDE"

Mütercimler, Türk Ceza Kanunu'nun 216'ıncı maddesinin sorunlu olduğunu belirterek, "Bu maddeyi kim koymuşsa, Allah'ın belası bir madde. Sayın savcıyı da anlıyorum. Eli kolu bağlı. O maddeyi oraya koymuşlar. Ne hakaret ne aşağılama amacıyla böyle bir cümle kurdum. İmam Hatipleri yıllarca ben anlattım. Sayın savcının talebini reddediyorum" dedi.