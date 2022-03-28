Son dakika! Erzincan’da can pazarı! Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 2 ölü, 7'si ağır 32 yaralı

Son dakika! Kaza, gece saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu Altınbaşak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır'dan Ankara'ya giden Mehmet Emin Hatun yönetimindeki 34 DMZ 719 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaçlara çarparak şarampole yuvarlandı. Korkunç kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulansın yanı sıra itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri ile polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

VALİ BİLGİ VERDİ

Erzincan Valisi Mehmet Makas olay yerine gelerek bilgi aldı. Makas, incelemeleri sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, özel bir firmaya ait otobüste sürücü ve 2 görevlinin yanı sıra 33 yolcunun bulunduğunu belirterek, "Yolcu otobüsünün sürücü hatası nedeniyle şarampole düşüp devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 7'si ağır 33 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.